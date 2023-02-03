820 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 8.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 820 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 228 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.3%، وسجل العرب 8.3%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 938.4 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 696 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 16255.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 2840.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.05% ليغلق عند مستوى 4259.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.86% ليغلق عند مستوى 19343.22 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 3415.10 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 37.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.004 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.5%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 713.7 مليار جنيه إلى 633.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 11.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 197.1 مليار جنيه إلى 194 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%.