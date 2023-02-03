10 لجان في إسنا وأرمنت بالأقصر للتوعية والتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تشكيل 10 لجان لتجوب القرى والنجوع بمدينتى إسنا وأرمنت، تزامناً مع فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، على مدار الأسبوع المقبل، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ اللجان الطبية البيطرية لأعمال التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، بإشراف الدكتور الأمير عبد الرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية، حيث شملت تلك اللجان ما يلي:- (لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة لوحدة بندر أرمنت البيطرية المكونة من الأطباء، الدكتور محمد أحمد مدنى رئيس قسم التأمين على الثروة الحيوانية بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، والدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت - لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة للوحدة البيطرية بالرزيقات برئاسة الدكتورة افكار يسرى رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات - لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة للوحدة البيطرية بالمحاميد برئاسة الدكتور محمد أحمد محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد).

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه فى مدينة إسنا تم تشكيل لجان بإشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، حيث شملت تلك اللجان الطبية البيطرية ما يلي:- (لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة لوحدة بندر إسنا البيطرية برئاسة الدكتور دندراوى منصور رئيس وحدة بندر إسنا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة لوحدة أصفون البيطرية برئاسة الدكتورة أسماء إبراهيم الطبيبة بوحدة أصفون البيطرية - لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة لوحدة العضايمة البيطرية برئاسة الدكتور حسين بكر رئيس وحدة العضايمة البيطرية - لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة لوحدة الغريرة البيطرية برئاسة دكتور حسين البدرى رئيس وحدة الغريرة البيطرية - لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة لوحدة الشغب البيطرية برئاسة الدكتور محمود السيد رئيس وحدة الشغب البيطرية - لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا - لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام التابعة لوحدة النمسا البيطرية برئاسة الدكتورة كوثر عبد الغنى رئيس وحدة النمسا البيطرية).

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تقوم تلك اللجان بعملية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بجميع هذه اللجان الطبية البيطرية بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، فضلاً عن توعية المواطنين من المربيين وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد هذا المرض الوبائي وتوعيتهم بخطورة مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام وما يسببه المرض من خسائر اقتصادية فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تعريفهم بالمرض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بجانب توعيتهم بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصا على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.



التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام



جانب من تحصين الماشية بقرى الأقصر



لجان مكثفة بإسنا وأرمنت للتوعية والتحصين بالأقصر