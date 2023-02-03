وفاة رئيس جهاز مدينة السادات عقب أزمة قلبية مفاجئة

المنوفية - محمد فتحى

توفى المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك إثر أزمة قلبية، حيث شعر بأزمة شديدة فى الصدر، على الفور تم نقله إلى مستشفى السادات المركزى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ولكنه توفى قبل وصوله المستشفى .

وأكد جمال الدسوقى نائب رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس رجب سالمان وافته المنيه عقب يوم صيام تطوع فى سبيل الله ويوم عمل شاق فى الجهاز .

وتسود حالة من الحزن بين جميع العاملين بجهاز مدينة السادات وأهالى المدينة حزنا على رحيل المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

يذكر أن جهاز تنمية مدينة السادات، سلم 2166 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحي النرجس وحى الفردوس والمنطقة السكنية الـ21 والمنطقة السكنية الـ29، و 8710 قطع أراضٍ متنوعة بين "إسكان مميز " بيت الوطن " - إسكان متوسط"، وذلك بهدف تحقيق رغبة المواطنين لتملك وبناء سكن خاص بالإضافة إلى المردود الاجتماعى الإيجابي لمشروع بيت الوطن، والذى يعد فرصة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وأكد الجهاز أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة: محطة محولات كهرباء بمناطق الامتداد السكني بطاقة 525 م.ف.أ. بقيمة 385 مليون جنيه، ونسبة إنجاز 85% لخدمة الأحياء السكنية بمنطقة الامتداد والتوسعات بإجمالى 14 حيا سكنيا، و2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف + صالة بمساحة 90 مترا بحى الفردوس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين"، و1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف + صالة بمساحة 90 مترا بحى النور ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " ، و 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين + صالة بمساحة 75 مترا بحى الفردوس بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين، مشيراً إلى أن نسب تنفيذ الوحدات السكنية تتراوح من 50% : 90%..