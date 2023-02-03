هل تأكل كثيرا في الشتاء؟ نصائح لخسارة الوزن وحرق الدهون

كتبت فاطمة خليل

ما سبب زيادة الوزن في الشتاء؟ يتناول كثير من الناس المزيد من الدهون والدهون المشبعة طوال أشهر الشتاء ويستهلكون المزيد من السعرات الحرارية مع انخفاض درجة الحرارة، حيث يجب على أجسامنا أن تعمل بجهد أكبر لتظل دافئة، لذلك، من أجل إنتاج الطاقة، هناك حاجة إلى مزيد من السعرات الحرارية عندما يحدث هذا، يتلقى الدماغ تعليمات من العقل لزيادة تناول الطعام حتى أننا نتوقف عن تذكر أننا نفرط في تناول الطعام في هذه المرحلة، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لخسارة الوزن وحرق الدهون، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". ينتج الجفاف عن شرب الناس كميات أقل من الماء بشكل عام خلال الأشهر الباردة، على الرغم من أن أجسامنا تتطلب الماء حقًا، فإننا نخطئ في تفسير شعورنا بالعطش ونعتقد أنه جوع ونستهلك أكثر مما نحتاج إليه.

أيضا الاكتئاب الشتوي قد يسبب تناول المزيد من الطعام، وفقًا لدراسة، فإن نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، مما يجعلهم يتناولون المزيد من الطعام.

نصائح لخسارة الوزن وحرق الدهون في الشتاء 1- أكل البروتين فقط يجعلك البروتين تشعر بالشبع، مما يساعدك على تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحلوة وغير الصحية، خاصة خلال فصل الشتاء عندما نشعر بمزيد من الجوع.

يساعد البروتين في الحفاظ على الوزن يساعدنا البروتين على مقاومة نزلات البرد والسعال في فصل الشتاء مع تقوية جهاز المناعة لدينا. 2- المضغ الصحي: حتى لو كنت تتناول وجبة خفيفة بين الوجبات، ابذل جهدًا لتناول أطعمة صحية منخفضة السعرات الحرارية، وانغمس في الحساء الصحي والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية. حاول تضمين الفواكه والخضراوات الشتوية في نظامك الغذائي. 3- التحكم في كميات الطعام

لا تكدس أبدًا طبقك بالعديد من الأطعمة في وقت واحد عند محاولة إنقاص الوزن والحفاظ عليه، فإن التحكم في جزء منه أمر بالغ الأهمية.