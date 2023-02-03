مقتل عامل خردة على يد ميكانيكي في مشاجرة بنبروة في الدقهلية

لقي عامل خردة مصرعه على يد ميكانيكي خلال مشاجرة بينهما، بقرية تيرة التابعة لمركز نبروة، ب محافظة الدقهلية ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بنشوب مشاجرة بين شخصين ومصرع أحدهما بطعنة سكين.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع عوض فتحي محمد 32 سنة عامل خرده، بعدما سدد له المتهم ويدعى أحمد ي.ت. 17 سنة - ميكانيكي، طعنة سكين أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نبروه، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.