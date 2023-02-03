اليوم السابع
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بمشاركة 16 دولة..

معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية ينظمان بالأقصر إعداد القائد العربى

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:00 ص
معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية ينظمان بالأقصر إعداد القائد العربى معهد إعداد القادة
كتب محمد صبحى

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ينظم معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي، وذلك تحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور  عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، خلال الفترة من 3-8 فبراير 2023 بمدينة الأقصر.

ويأتى ذلك انطلاقاً من أن 2023 عاما للشباب العربى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي قادر على تحمل المسئولية.

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات منها الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة التطرف الدولي، وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ورؤية وزارة الشباب مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وعمل نموذج محاكاة إتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلي بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج التدريبي يستهدف طلاب الجامعات العربية من 16 دولة عربية بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك من خلال تنوع المحاضرات خلال البرنامج لتحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم هذا البرنامج التدريبي لتعليم الطلاب المشاركين الالتزام والتمسك بالصواب والحفاظ على المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية والابتعاد عن الفكر المتطرف الهدام ومحاربة الشائعات، ونشر السلام المجتمعى داخل البلدان العربية، وتدعيم قيم المواطنة .

وأضاف مدير معهد إعداد القادة أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم كى يكونوا قادة المستقبل الذين يحملون راية الأوطان خفاقة عالية، لهو من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة بالوطن العربي، لذا فإن إعداد القائد ذو المهارات الفائقة من أهم أولوياتنا الذي نسعى للوصول إليها فى معهد إعداد القادة .


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