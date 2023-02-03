"مشروعك" بالمنوفية: تنفيذ 24 مشروعا بتمويل ما يزيد عن 6 ملايين جنيه خلال شهر

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أننا مستمرون فى توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك"، وذلك فى إطار دعم خطة المحافظة فى مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن فرص العمل التى وفرها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال شهر يناير 2023 الماضى (43) فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ (24) مشروع بتمويل (6 مليون و793 ألف و300 جنيه)، موجهًا القائمين على البرنامج بضرورة تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما فى القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية على أن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، فى إطار جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين.