لو بتحس انك تعبان ومرهق باستمرار.. زود الكربوهيدرات الصحية فى أكلك

كتبت فاطمة خليل

علامات وآثار جانبية لنقص الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إلى نفاد طاقتك بعدة طرق: 1. تشعر دائما بالتعب من المعروف أن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للوقود في أجسامنا، ويمكن أن يكون للحد من تناول الكربوهيدرات تأثير كبير على مستويات الطاقة لدينا. الكربوهيدرات الصحية الغنية بالألياف، جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي المتوازن وتحفز البكتيريا الجيدة في أمعائنا، والأداء الجيد لأمعائنا هو المسئول عن صحتنا العامة، لكن هناك بعض أنواع الكربوهيدرات غير الصحية قد يسبب كثرة تناولها الضرر مثل: الدقيق الأبيض والحلويات، وهناك بعض العلامات التي تدل على أنك لا تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات الصحية، بحسب موقع "Health".يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إلى نفاد طاقتك بعدة طرق:من المعروف أن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للوقود في أجسامنا، ويمكن أن يكون للحد من تناول الكربوهيدرات تأثير كبير على مستويات الطاقة لدينا.

نتيجة لذلك، ينتهي بك الأمر بالشعور بالإرهاق أو الإرهاق سريعًا، الكربوهيدرات هي المسئولة عن إعطاء دفعة من الطاقة لأجسامنا لإبقائنا نشطين طوال اليوم، خفض كمية الكربوهيدرات لن يؤدي إلا إلى استنزاف الطاقة في أجسامنا. 2. نقص الكربوهيدرات قد يعني نقص التركيز عندما يأكل شخص ما نسبة منخفضة من الكربوهيدرات لفترة طويلة، فإن انخفاض مستويات الطاقة لديه يعيق تركيزه أيضًا. قد تشعر أيضًا بالغضب أو الانزعاج معظم اليوم.

الأطعمة مثل الأرز البني أو الكينوا هي كربوهيدرات عالية الجودة من المهم استهلاكها. 3. تشعر بالانتفاخ معظم الوقت عادة ما يتم إلقاء اللوم على الكربوهيدرات لكونها السبب وراء الانتفاخ المستمر لكن هذا ناتج بشكل أساسي عن استهلاك السكر المكرر أو الدقيق الأبيض.

من خلال تقليل تناول الكربوهيدرات، فإنك تقلل أيضًا من كمية الألياف التي يحتاجها الجسم يوميًا لأن الألياف موجودة بكثرة في الحبوب الكاملة والفواكه وبالتالي، فإن تناول كمية كافية من الكربوهيدرات سيساعد في تقليل الانتفاخ بشكل كبير. 4. قد تعاني من رائحة الفم الكريهة إذا كان فمك تفوح منه رائحة كريهة، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك ينفد من الكربوهيدرات.