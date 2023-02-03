ضربتني وطلبت مليون جنيه تعويض.. مواطن يشكو لمحكمة الأسرة عنف زوجته

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالخروج عن طاعته والإساءة له والتسبب له بعاهة مستديمة صنفت أنها جزئية، ليؤكد:" عشت برفقة زوجتي 12 عامًا متحملًا إساءتها وتعنيفها لي، وبعد أن مللت من الزواج وقررت الانفصال عنها، تعدت علي بالضرب، وطالبتني بتعويض مالي كبير".

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" حاولت أرضي زوجتي بكل الطرق ولكنها دائما ما كانت تسخر مني، وتقلل من شأني، وتتركني أعيش في جحيم بسبب تنمرها علي وعقد المقارنات بيني وأزواج شقيقاتها، رغم أنني كنت أعمل ليلا ونهارا لاوفر لها مستوي اجتماعي لائق".

وأكد الزوج:" لجئت لعائلتها لإقناعهم بتسوية الطلاق بيني وابنتهم بشكل ودي ولكنهم رفضوا وطالبوني بسداد مبلغ مالي مليون و400 ألف جنيه بناء علي طلب زوجتي، رغم أنها تسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها، لأعيش في عذاب بعد محاولتها الاستيلاء علي كل ما أملكه".

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.