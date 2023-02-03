ضبط 34 مخبزا بلديا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



أسفرت تلك الحملات عن ضبط 34 مخبز بمركزى دمنهور وايتاى البارود لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .



أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .



من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددة على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر أن وزارة التموين أعلنت عن توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.



واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الأسواق للتصدي للمخالفات.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد مد قرار صرف الدقيق للمخابز السياحية لافتا إلى أن القرار جاء بناء على طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلى المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية.