ضبط 3 آلاف مخالفة خلال حملات على الأسواق و المخابز البلدية بمراكز المنيا

ومن ناحية أخرى، كان الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا قد عقدت لقاءات موسعة مع ساكني عمارات الايواء المقامة بحي جنوب مدينة المنيا، والتي تضم 3 عمارات سكنية ومن المقرر إزالتها، بقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، حيث أنها تمثل خطورة على الأهالي، وسيتم إعادة إنشاء سكن آمن كبديل لها، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير منطقة عمارات الايواء، بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين وتنفيذ تنمية حضارية شاملة في منطقة عمارات الايواء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

أكد نائب المحافظ أن "تطوير المناطق العشوائيات وغير المخططة" أصبح واقعاً ملموساً على أرض الواقع، عقب اتخاذ الدولة خطوات جادة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق وبناء ملايين الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، لافتا أن ملف تطوير العشوائيات أصبح من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بضرورة تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها تدريجيا من خلال برنامج حكومي ، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

وخلال اللقاء، استعرض نائب المحافظ، الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها من خلال اختيار أحد البدائل لتطبيق آلية "السكن البديل المؤقت" بمساكن الاولي بالرعاية أو الحصول على مبلغ مالي للإيجار، لحين انتهاء العمل في تنفيذ أعمال التنمية الشاملة للمنطقة وإنشاء الوحدات السكنية الجديدة وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسرى المطلوب لأهالي المنطقة وإعادة تسكين الأهالي في مشروع سكني حضاري.

ووجه نائب المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لحصر كافة الوحدات السكنية غير الشاغرة بمدينة المنيا، موضحا أنه سيتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لمتابعة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة وكذلك الدعم التمويني بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين، كما سيجري التنسيق مع جهاز المنطقة الصناعية للعمل على توفير فرص عمل بالمصانع والمشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية لمن يرغب من الأهالي.

وحث نائب المحافظ المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، لافتا إلى أن المحافظة ملتزمة تجاه المواطن لتوفير المسكن الصحي والامن اللائق بالمواطن، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية واعلاء المبادي حقوق الانسان ورؤية مصر 2030 .

الحصول على مبلغ مالي للإيجار، لحين انتهاء العمل في تنفيذ أعمال التنمية الشاملة للمنطقة وإنشاء الوحدات السكنية الجديدة وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسرى المطلوب لأهالي المنطقة وإعادة تسكين الأهالي في مشروع سكني حضاري.