ضبط 25 ألف قطعة حلوى داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة علي أسواق كفر الدوار لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وأسفرت الحملات عن ضبط 25 ألف قطعة حلوى بمصنع غير مرخص وغير حاصل علي سجل صناعي.

وفى ذات السياق شنت مديرية التموين حملة على المخابز البلدية بمركز أبو حمص تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ، كما تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، حيث تم التحفظ علي المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.