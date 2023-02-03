اليوم السابع
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ضبط 25 ألف قطعة حلوى داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

الجمعة، 03 فبراير 2023 10:15 م
ضبط 25 ألف قطعة حلوى داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة علي أسواق كفر الدوار لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وأسفرت الحملات عن ضبط 25 ألف قطعة حلوى بمصنع غير مرخص وغير حاصل علي سجل صناعي.

وفى ذات السياق شنت مديرية التموين حملة على المخابز البلدية بمركز أبو حمص تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ، كما تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
 
كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، حيث تم التحفظ علي المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
 

 


حملات تموينية

محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة

حملات رقابية

حلوى مجهولة المصدر

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