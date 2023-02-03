ضبط 240 طن مركزات أعلاف وخامات مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص فى الشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة حملة أسفرت عن ضبط مخالفات وتم تحرير محاضر ضد أصحابها، وجاءت علي النحو التالي :تحرير محضر رقم 1531 جنح مركز شرطه بلبيس ضد صاحب مصنع اعلاف ومركزات بالمنطقه الصناعيه طريق بلبيس / العاشر لحيازته 240 طن مركزات اعلاف وخامات مجهوله المصدر وإدارة بدون ترخيص وتم التحفظ عليهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.