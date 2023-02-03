ضبط 20 مركبة توك توك مخالفة فى حملة بالطالبية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت ال حملة عن ضبط والتحفظ على 20 مركبة توك توك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا).

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن محافظة الجيزة شنت من خلال حى بولاق الدكرور، حملة مكبرة بشارع العشرين لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 10 مركبات توك توك ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الطريق العام، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وشنت المحافظة من خلال حي العمرانية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين، أسفرت عن رفع أكثر من 150 حالة إشغال وتعد على حرم الطريق.