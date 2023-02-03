ضبط أكثر من طن ونصف أرز ودقيق مجهولة المصدر فى حملات موسعة بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن هناك تنسيق كامل بين جميع الاجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة كل الحرص على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع لزيادة التواصل مع المواطنين، والتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية عليهم.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ الغير ملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

هذا وقد أوضح الشريف؛ أن فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، قام خلال الأيام القليلة الماضية بضبط 46 شيكارة أرز زنة 25 كجم للشيكارة مجهولة المصدر بأسواق برج العرب وخاصة بمنطقة سوق شارع السمك؛ وذلك نظرا لتلقي فرع الجهاز العديد من الشكاوي التي تفيد قيام التجار برفع الأسعار وحجب بعض السلع الاساسية عن المواطنين، مشيرا إلى أن فرع الجهاز قام بالمرورعلى محال الأعلاف والحبوب للتأكد من صلاحية السلع.

هذا وأكد المحافظ أنه يتابع بكل دقة شكاوي أهالي الإسكندرية سواء التي يتم رصدها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أوعبر الصفحة الرسمية للمحافظة أومواقع التواصل الاجتماعي ويعمل على حلها أول بأول؛ وخاصة التي تتعلق باستغلال البعض للأزمة والمبالغة في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها. مؤكدا أنه بمجرد ورود شكوى خاصة باستغلال المواطنين والمبالغة في أسعار السلع تقوم الجهات المسئولة بالتحرك للتحقق من الشكوى ومحاسبة المسئول.

واستجابة للشكاوي الخاصة بضبط الأسواق؛ أشار اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية، إلى أن مفتشي الفرع قاموا بالمرور على سوق شارع السمك بمركز ومدينة برج العرب حيث تم ضبط 46 شيكارة أرز زنة 25 كجم للشيكارة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، مضيفا بأنه تم ضبط 20 شيكارة زنة 25 كجم من علف دواجن، وكذا 20 شكائر زنة 25 كجم دقيق أبيض مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

وعلى الصعيد ذاته؛ لفت رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية؛ إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 10 محال للسلع الغذائية لقيامهم ببيع الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن أسعار الأرز، مضيفا بأنه تم ضبط 7 مراكز لصيانة السلع المعمرة لتقديم خدمة إصلاح منتقصة لجموع المستهلكين والإعلان عن أنفسهم عن طريق شبكة الإنترنت بأنهم ماركز صيانة للعديد من العلامات التجارية على خلاف الحقيقة، وكذا ضبط 23 محل تجاري ومطاعم وكافيهات لقيامهم بتضليل المستهلكين وعدم التزامهم بالإعلان عن السعر الشامل للسلع، وعدم اصدار فواتير قانونية لجموع المستهلكين، ومخالفة سياسية الاستبدال والاسترجاع.وقد ناشد رئيس الفرع جموع المستهلكين بمحافظة الإسكندرية بالإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بغلاء الأسعار وذلك على الخط الساخن للجهاز 19588.