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زى النهاردة.. "الجنايات" تمد أجل الحكم على المتهمين بحادث المنوات

الجمعة، 03 فبراير 2023 07:00 ص
زى النهاردة.. "الجنايات" تمد أجل الحكم على المتهمين بحادث المنوات المستشار محمد شيرين
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 4 سنوات، يوم 3 فبراير 2019، محكمة جنايات القاهرة،  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تمد أجل الحكم على المتهمين بالقضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات".
 
 
اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من احمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"، علي محمود عبد الله إمام " محبوس "، أحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس "، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس "،  محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس "، بأنهم في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم .
 
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.
 
 

حادث المنوات

الجنايات

اخبار الحوادث

الانضمام لجماعة ارهابية



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