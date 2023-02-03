حبس عاطل استولى على 6 ملايين جنيه لتوظيفهم فى مستحضرات التجميل بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجنى عليهم عن الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 5 أشخاص بتضررهم من عاطل، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعلى الفور تم إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام المتهم، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم. مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6 ملايين جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه والقى القبض عليه وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، شن مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها، لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

وأشار مركز ومدينة برج العرب، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، شن المركز حملة إزالة أسفرت عن تنفيذ قرار ازالة رقم 39 لسنة 2022 عبارة عن دور ارضى بشارع انور السادات ببرج العرب القديم وإزالة فورية لأعمال بناء مخالف، ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة، وقسم شرطة برج العرب.