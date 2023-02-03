تحسن تدريجى فى حالة الطقس بمدن دمياط.. صور

شهدت، حالة الطقس بمدن محافظة دمياط، اليوم، الجمعة، تحسنًا تدريجيًا، وظهرت الشمس مشرقة مع تحسن درجات الحرارة وانكسار موجة الصقيع التي تعرضت لها جميع المدن على مدار عدة أيام.

يشار إلى أن أغلب مراكب الصيد متوقفة عن العمل، تزامنًا مع موجة الكرم التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية وتحسبا لتعرض البلاد لتغييرات في الأجواء بين لحظة وأخرى.

وكانت تأثرت حركة الصيد في بحيرة المنزلة علي مدار الأيام الماضية، دون التأثير على أعمال الشحن والتفريغ داخل ميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة تكثيف التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي تغييرات جوية وإزالة آثار الأمطار من الشوارع.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار، وتنفيذ خطة الانتشار وتمركزت المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.

وأكد العميد خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، استمرار تمركز السيارات في النقاط الساخنة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة عمليات، والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة، بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة والعمل على مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفورى لأى تجمعات مياه أمطار بكافة أنحاء المحافظة.