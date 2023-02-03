اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحرير 131 محضرا وغلق 42 منشأة بدون ترخيص فى حملة لمراقبة الأغذية بالدقهلية

الجمعة، 03 فبراير 2023 04:31 م
تحرير 131 محضرا وغلق 42 منشأة بدون ترخيص فى حملة لمراقبة الأغذية بالدقهلية جانب من المضبوطات
الدقهلية : محمد الحبشى

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قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 172 منشأة تبين أن منها 41 دون ترخيص و منشأة واحدة  تستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 131 محاضر وسحب 61 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما جرى إعدام 809 كيلو من أغذية متنوعة و 240 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.
 
وتأتى تلك الحملات بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة كل انواع الغش التجارى والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين.
 
اعدام مواد بها تغير في الخواص
اعدام مواد بها تغير في الخواص

جانب من اعدام المواد
جانب من اعدام المواد

كميه من المضبوطات
كميه من المضبوطات

منتجات غذائيه غير صالحه للاستهلاك الآدمي
منتجات غذائيه غير صالحه للاستهلاك الآدمي

 


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