تأهيل 11 فريقا من "طلاب طنطا" للتصفيات النهائية فى مهرجان إبداع 11

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن الجامعة تولى اهتمامًا خاصاً للأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركات فى الأنشطة الطلابية بأنواعها المختلفة لدورها فى تنمية شخصية الطلاب ودعم الروح التنافسية لديهم، موضحاً أن تصعيد 11 فريقا من الجامعة للمشاركة فى المسابقة النهائية يعكس حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتبني الموهوبين ودعمهم،، موصيًا أبنائه الطلاب ببذل الجهد لتحقيق المزيد من البطولات للجامعة.

وأكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة أشكال الدعم للطلاب واتاحة كافة الامكانات اللازمة لتأهيل وتدريب الطلاب للمشاركة فى التصفيات النهائية لحصد المزيد من الجوائز.

جدير بالذكر أن الفرق الطلابية التى تم تصعيدها بالمسابقة تشمل مجالات القصة القصيرة و الرواية والتأليف المسرحى والمبادرات المجتمعية ودورى المعلومات و منتخب الموسيقى و منتخب الكورال ومنتخب المسرح المشارك بالعرض المسرحى (المنفى) ومنتخب الفنون الشعبية والفريق المشارك فى مجال "الإبتكارات العلمية"(ريادة الأعمال الهيدروجين الاخضر) والطالب والطالبة المثالية، وتتم تحت إشراف الدكتور مجدى وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية، و محمد القصير المدير العام لرعاية الشباب بالجامعة.