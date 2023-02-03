الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 6941 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 6941 طن خلال الفترة من 27 يناير 2023 حتى 2 فبراير 2023.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر ب 400 طن، وفي قرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 140طن.

وفي قرية الحجاز، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 120 طن، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 60 طن، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 720طن من القمامة والمواد الصلبة.

وخلال الاسبوع الماضي قام حي أول برفع حوالي 490 طن من المخلفات والمواد الصلبة بكافة مناطق الحي، وفي حي ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 858 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1170طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 978 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 408 طن من المخلفات والقمامة خلال الأسبوع الماضي، من قرى أبوخليفة، الرياح، النصر، البياضية، الشهيد، أبو طفيلة، وقرية الروضة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها595 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى و المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها520 طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 570طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 623 من المدينة والقرى وتوابعها.

وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.