المجمعة للتأمين الإجبارى: 401446 مركبة من بينها 172302 سيارة خلال عام 2022

كتبت : أمانى سمير

أكدت احدث بيانات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات ، أن العدد الإجمالى المركبات الزيرو التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها فى عام 2022 بلغت 401446 مركبة.

كان من بينها 3541 موديل 2019 و29235 موديل 2020 و81506 موديلات 2021 و245712 موديل 2022 و41452 موديل 2023 في السطور التالية تفاصيل أعداد المركبات وأنواعها:

أولا السيارات الملاكى:

سجلت الأعداد الإجمالية للمركبات طبقا لتقرير المجمعة للتأمين الإجبارى عن عام 2022 حوالى 172302 سيارة ملاكى.