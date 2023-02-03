المتهمون بخطف محاسب بالطالبية: قررنا الانتقام من شقيقه للحصول على حقنا

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بخطف محاسب، وطلب فدية لإطلاق سراحه في العمرانية، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليهم، أن خلافات مالية تجمع أحدهم بشقيق المجني عليه، الذي يعمل تاجر، وفي محاولة للحصول على حقهم المادي، استدرجوا المجني عليه، ثم اختطفوه داخل سيارة ميكروباص واحتجزوه.

أضاف المتهمون أنهم طلبوا فدية من شقيق المجني عليه، وفور علمهم أنه أبلغ قسم الشرطة، أطلقوا سراح شقيقه، عقب تضييق الخناق عليهم، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حجزهم على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية، من تاجر أفاد فيه بتعرض شقيقه "محاسب" للخطف عقب توجهه لمقابلة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وطلب الخاطفين مبلغ مالى كفدية مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى الجيزة والفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بأماكن ترددهم، وتمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبطهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة (ميكروباص).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود خلافات بين أحدهم ومقدم البلاغ، وأقروا بقيامهم بإطلاق سراح المختطف عقب تضييق الخناق عليهم، وبسؤال المجني عليه أيد ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.