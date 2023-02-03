العثور على جثة مسن داخل شقة سكنية بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقة سكنية بمنطقة الكنوز في بندر قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمد عبد السلام، 65 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

كان قد لقى شخصان مصرعها وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي "قنا_سوهاج" وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع بسام مدحت وأيمن سعد، وإصابة ضاحي سعد، بكسور.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى لاستخراج التصاريح اللازمة، ويتلقى المصاب العلاج اللازم.



