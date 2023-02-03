الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة عامل مسجد.. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة عامل مسجد، ضمن إعلان وزارة الأوقاف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 إمام و1000 عامل.

وفيما يلى الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة عامل مسجد بنظام التعاقد:

يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة. اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة فى مجال نشر الدعوة الإسلامية. المهارات المطلوبة. المهارات الأساسية الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل. المهارات الفنية الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما. مستوى المؤهل: مؤهل اقل من المتوسط. المؤهل: مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية عامة. مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية أزهرية. المستندات المطلوبة: الصورة الشخصية. الرقم القومي وجه أول سارية. الرقم القومي وجه ثاني سارية. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. المؤهل الدراسي. إيصال الإيداع البنكي. الموقف من الخدمة العسكرية. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية. بداية الإعلان: 2023/01/31. نهاية الإعلان: 2023/03/30. العدد المطلوب: 1000. بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/3/2023 حتى 30/3/2023. برجاء الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 عامل بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 15/3 /2023 حتى 30/ 3/2023.