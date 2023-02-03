التصريح بدفن جثة شخص صدمه "تاكسي" بسبب السرعة الزائدة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة تاكسي في شارع أحمد عرابي بشبرا، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على السائق.



وتلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا بمصرع شخص صدمته سيارة أجرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ على سائق السيارة التاكسي، والتصريح بدفن الجثمان.



وكان مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بمصرع شخص صدمته سيارة تاكسي ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة تاكسي نتيجة السرعة الزائدة، ما ادى إلى صعود السيارة أعلى رصيف إحدى المحال التجارية بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، ومصرع صاحب محل، كان يجلس أمام محله، وتم ضبط مرتكب الواقعة، ويدعى "ك أ".



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للمتوفى.









