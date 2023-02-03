اليوم السابع
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الأحد المقبل.. عزاء شعبى لرئيس جهاز مدينة السادات بمسجد الكوثر

الجمعة، 03 فبراير 2023 02:35 م
الأحد المقبل.. عزاء شعبى لرئيس جهاز مدينة السادات بمسجد الكوثر المهندس الراحل رجب سالمان
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المهندس إسلام الفيشاوى من أهالى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، عن إقامة عزاء شعبى يوم الاحد القادم بمسجد الكوثر بمدينة السادات للمهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، عقب وفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، كنوع من أنواع رد الجميل.

 

وتوفى المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك إثر أزمة قلبية، حيث بتعب شديد فى الصدر على الفور تم نقله إلى مستشفى السادات المركزى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ولكنه توفى قبل وصوله المستشفى.

 

وأكد جمال الدسوقى نائب رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس رجب سالمان وافته المنيه عقب يوم صيام تطوع فى سبيل الله ويوم عمل شاق فى الجهاز.

 

وتسود حالة من الحزن بين جميع العاملين بجهاز مدينة السادات وأهالى المدينة حزنا على رحيل المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 


وفاة رئيس جهاز مدينة السادات

المهندس رجب سلمان

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