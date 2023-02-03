اختبارات مهمة لتشخيص مشكلات الكلى في الثلاثينيات من العمر

كتبت إيناس البنا

الكلى هي أحد أعضائنا الحيوية التي تؤدي وظائف مختلفة مثل تصفية النفايات الجسدية عن طريق معالجة المياه الزائدة والشوائب الأخرى من الدم.

تلعب الكلى دورًا رئيسيًا في تنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني في الجسم، ولكن بسبب أنماط الحياة غير الصحية ، تتزايد مشكلات الكلى، ومع تزايد الأمراض المتعلقة بالكلى، يؤكد الخبراء الطبيون على أهمية الوعي بالاكتشاف المبكر والوقاية والعلاج.

في كثير من الحالات، يمر مرض الكلى دون أن يلاحظه أحد حتى يتطور إلى نقطة مدمرة، لتجنب ذلك، بعد سن الثلاثين، يجب أن يخضع الفرد لفحوصات صحية منتظمة.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" الاختبارات الطبية ، بقدر ما لا نحبها ، هي الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كانت الكلى تعمل بشكل صحيح أم لا.

اختبارات لتشخيص مشكلات الكلى في الثلاثينيات من العمر

ضغط الدم



يجب السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لأنه السبب الثاني الأكثر شيوعًا للضرر الكلوي، عندما يكون ضغط دم الشخص 140/90 أو أكثر، فإنه يعتبر مرتفعًا، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مرض السكري أو أمراض الكلى ، فإن ضغط الدم الأعلى من 130/80 يعتبر مرتفعًا، يوصى بالحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى وغيرها من الأمراض المماثلة.

نسبة الكرياتينين إلى البروتين



يستخدم هذا الاختبار فقط لتحديد كمية البروتين في البول، تعتبر الطريقة الأكثر دقة لقياس البروتين، عندما يتعلق الأمر بمستويات البروتين في البول، فإن عدد 200 ملغ / جم أو أقل يعتبر طبيعيًا ، في حين أن القيمة الأكبر من هذا تعتبر غير طبيعية.

نسبة الألبومين إلى الكرياتينين



يُنصح بإجراء الاختبار للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، يشير عدد 30 مجم / جم يوميًا في هذا الاختبار إلى المؤشرات المبكرة لأمراض الكلى، عينة بول 24 ساعة ليست مطلوبة لنسبة البروتين إلى الكرياتينين أو نسبة الألبومين إلى الكرياتينين.

اختبار مقياس البول



هذه تقنية بسيطة لتحديد مستويات الألبومين في البول وغالبًا ما يتم إجراؤها كجزء من تحليل البول، على الرغم من أن الاختبار لا يوفر قياسًا دقيقًا، إلا أن النتائج كافية لإبلاغ الأطباء ما إذا كانت مستوياتك ضمن الحدود الطبيعية. يشير التغيير في لون ورقة مقياس العمق إلى مستوى الألبومين.

معدل الترشيح الكبيبي



يحدد هذا الاختبار ما إذا كانت الكليتان قد نجحتا في التخلص من الملوثات من دمك، يتم تقدير الاختبار بناءً على قيم ومعايير مصل الكرياتينين مثل العمر والجنس، إذا أظهرت النتائج قيمة أقل من 60، فقد يكون الفرد مصابًا بأمراض الكلى.

نيتروجين اليوريا في الدم (BUN)



يقيس هذا الاختبار كمية اليوريا في الدم في البول، نيتروجين اليوريا هو نفايات تنتجها أجسامنا نتيجة لانهيار البروتين من نظامنا الغذائي، إذا كان لدى الشخص كلى صحية ، يتم تصفية نيتروجين اليوريا من الدم وإفرازه عن طريق البول ، مما يحافظ على مستوى BUN ضمن المعدل الطبيعي. تختلف كمية نيتروجين اليوريا في البول باختلاف العمر والمشكلات الصحية السائدة الأخرى ، لكنها لا تزال تتراوح من 7 إلى 20. أي شيء فوق هذا يشير إلى أن الكلى ليست في حالة عمل جيدة. يشير مستوى BUN الأكبر إلى أن مرض الكلى يتقدم.

تحليل البول



يفحص هذا الاختبار عينة بول لتقييم وجود البروتين وخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، عادة لا يتم الكشف عن هذه المكونات في البول ، وبالتالي فإن وجودها يشير إلى أن الكلى غير صحية. يعد وجود البروتين في البول مؤشرًا مبكرًا على تلف الكلى.

يعد الحفاظ على وظائف الكلى أمرًا مهمًا للصحة العامة والرفاهية البدنية. يمكن لنمط الحياة الصحي والفحوصات المتكررة أن تحافظ على الأمراض ، وستعمل الكلى بفعالية لترشيح وإزالة الفضلات من الجسم مع الحفاظ على لياقته.