إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية بمنطقة المرج

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" .

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل السلك"، بقصد بيعها لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تردده على عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام أول وإخفائه (3) دراجات بخارية "مجهولة المصدر" بداخله .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأن الدراجات النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.