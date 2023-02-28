اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:55 م
أكرم القصاص
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"وول ستريت": زيادة المساعي الروسية للتخلي عن الدولار واستبداله باليوان

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:36 م
"وول ستريت": زيادة المساعي الروسية للتخلي عن الدولار واستبداله باليوان الدولار
أ ش أ

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كشفت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية عن زيادة المساعي الروسية إلى زيادة التعاملات التجارية بالعملات الأخرى وفي مقدمتها اليوان الصيني بديلاً عن الدولار الأمريكي في محاولة للتقليل من هيمنته على تعاملاتها.

ووفقا لما أفادت به الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، فإن مصدري الطاقة في رسيا يتقاضون رواتبهم باليوان بشكل متزايد.. كما يقوم صندوق الثروة السيادية الروسي، بخفض استثماراته في الأصول الدولارية.

جدير بالذكر أن روسيا تكرر تصريحاتها الداعية للتخلص من الاحتياطيات الدولارية في محاولة للتقليل من هيمنة الدولار الأمريكي على تعاملاتها، حيث يسعى صندوق الثروة السيادي الروسي إلى خفض استثماراته في الأصول الدولارية وصولا إلى التخارج الكامل منها واستبدالها بزيادة اليورو والذهب واليوان الصيني والجنيه الاسترليني والين الباباني وبنسب مختلفة لكل عملة.

 


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