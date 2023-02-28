وصف السود بـ"جماعة كراهية".. مئات الصحف الأمريكية توقف نشر أعمال رسام كاريكاتير شهير

كتبت ريم عبد الحميد

تسببت تصريحات وصفت بالعنصرية فى تخلى مئات الصحف بالولايات المتحدة عن شخصية الكاريكاتير الشهيرة ديلبيرت التي ابتكرها الرسام سكوت أدامز، بعد أن وصف أدامزالأمريكيين من أصول أفريقية بـ "جماعة كراهية"، وأشار إلى ضرورة أن يبتعد عنهم البيض.

وبحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الامريكية، فإن شبكة يو إس إيه توداى التي تدير مئات الصحف، قالت إنها أوقف نشر رسوم ديلبرت الرسام، وذلك بعد ان أعلنت واشنطن بوست وبلان ديلر الأمر نفسه.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن شجه سكون ادامز على الفصل بين البيض والسود فى تصريح عنصرى صادم تم بثه عبر يوتيوب. وجاءت تعليقاته ردا على استطلاع رأى أجرته الشركة المحافظة راسموسين ريبورتس، والذى قال عن 53% من الأمريكيين اليود يوافقون على عبارة "لا بأس أن تكون أبيضا".

وأشارت إلى أن رابطة مكافحة التشويه لاحظت ان العبارة ظهرت على لوحة الرسائل الشائنة 4 Chan فى عام 2017 كجزء من حملة، ولديه تاريخ طويل فى حركة تفوق البيض؟

وقال أدم فى برنامجه عبر يوتيوب "قهوة حقيقية مع سكوت ادمز: لو أن نصف السود تقريبا ليسوا على ما يرام مع البيض، وفقا لهذا الاستطلاهع، وليس وفقا لى، وفقا لهذا الاستطلاع، فغن هذه جماعة كراهية".

وتابع قائلا" لا أريد أن يكون هناك اى شيء له علاقة بهم، وسأقول بناء على الطريقة التي تسير بها الأمور حاليا، فإن أفضل نصيحة أقدمها للبيض هة لابتعاد عنن السود، لانه لا سبيل للإصلاح ذلك.

وبعد ذلك، قال أدمز على تويتر إنه كان ينصح فقط الناس بتجنب الكراهية، وأشار إلى أن إلغاء اعماله يشسر إلى ان حرية التعبير فى أمريكا تتعرض لهجوم.