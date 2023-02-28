اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير دفاع فنلندا يعود إلى منصبه بعد إجازة "أبوية" لشهرين

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:51 م
وزير دفاع فنلندا يعود إلى منصبه بعد إجازة "أبوية" لشهرين وزير دفاع فنلندا أنتي كاكونين
وكالات

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أعادت فنلندا أنتي كاكونين إلى منصبه وزيرا للدفاع وذلك بعد شهرين من غيابه بسبب حصوله على إجازة أبوة لرعاية طفله.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن كاكونين البالغ من العمر 49 عاما، أدى اليمين الدستورية كوزير للدفاع.
 
وكان قد أعلن كاكونن عن ولادة طفله الثاني، في يوليو الماضى، وكتب على تويتر "الأطفال يبقون كذلك زمنا يسيرا، وأريد أن أتذكر هذه اللحظات بذكريات تتجاوز مجرد الصور".
 
وسبق لعدة وزيرات في الحكومة الحالية أن تقدمن بطلب الحصول على إجازة أمومة، إلا أن كاكونن، يعتبر أول وزير في هذه الحكومة يحصل على إجازة أبوة.
 
 
 

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