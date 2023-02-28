وزير دفاع فنلندا يعود إلى منصبه بعد إجازة "أبوية" لشهرين

أعادت فنلندا أنتي كاكونين إلى منصبه وزيرا للدفاع وذلك بعد شهرين من غيابه بسبب حصوله على إجازة أبوة لرعاية طفله.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن كاكونين البالغ من العمر 49 عاما، أدى اليمين الدستورية كوزير للدفاع.

وكان قد أعلن كاكونن عن ولادة طفله الثاني، في يوليو الماضى، وكتب على تويتر "الأطفال يبقون كذلك زمنا يسيرا، وأريد أن أتذكر هذه اللحظات بذكريات تتجاوز مجرد الصور".