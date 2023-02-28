وزير النقل الألماني يهدد باستخدام حق النقض ضد خطة الوقود الصناعي

هدد وزير النقل الألماني ، فولكر ويسينج، باستخدام حق النقض ضد مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن خطة التخلص التدريجي من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035 .

وقال ويسينج من صحيفة "بيلد" : إن استخدام الوقود الاصطناعي (الوقود الإلكتروني) للسيارات يجب أن يكون ممكناً بعد عام 2035 قائلًا: على خلفية أسطول السيارات الهائل الذي لدينا في ألمانيا وحدها ، لا يمكن أن يكون هناك سوى حل وسط بشأن حدود الأسطول إذا كان استخدام الوقود الإلكتروني ممكنًا أيضًا ، وألمانيا لا يمكن أن توافق على التصويت المقبل.

وأكد الوزير أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لديها تفويض واضح لتمكين استخدام الوقود الإلكتروني الصديق للمناخ في السيارات.

وقال ويسينج إن هذا ينطبق على كل من الأسطول الحالي ومحركات الاحتراق التي سيتم تسجيلها حديثًا بعد عام 2035: "حتى الآن لم نتلق أي مقترحات ، فقط تصريحات سلبية من المفوض فرانس تيمرمانس".

ووفقًا للخطط الحالية ، لن يتم تسجيل أي سيارات جديدة مزودة بمحركات احتراق في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل على حل وسط في أكتوبر، وفي الآونة الأخيرة ، وافق البرلمان الأوروبي على المواصفات الجديدة لثاني أكسيد الكربون ، والتي بموجبها يمكن بيع السيارات الجديدة فقط في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035 والتي لا تنبعث منها أي غازات دفيئة أثناء التشغيل.