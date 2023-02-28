اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هونج كونج تلغى إلزامية ارتداء الكمامة اعتبارا من الغد

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:46 ص
هونج كونج تلغى إلزامية ارتداء الكمامة اعتبارا من الغد كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات في هونج كونج إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة اعتبارا من غد الأربعاء، في خطوة تهدف إلى جذب الزوار والأعمال واستعادة الحياة الطبيعية بعد أكثر من ثلاث سنوات من فرض قواعد صارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
 
ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم الثلاثاء عن رئيس السلطة التنفيذية جون لي، قوله "إن هذا هو أفضل توقيت لاتخاذ هذا القرار"، مشيرا إلى أن هذا القرار رسالة واضحة لإظهار أن هونج كونج تستأنف الحياة الطبيعية.
 
 
ونوه إلى أنه يمكن للمسئولين في بعض المناطق مثل المستشفيات أن يقرروا ما إذا كانوا سيطلبون من الموظفين والزوار ارتداء الكمامات.

هونج كونج

الكمامة

كورونا

فيروس كورونا



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