مصرع شخص وإصابة 3 أخرين فى حادث انقلاب "توك توك" بترعة المحمودية بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى منذ قليل شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين من أسرة واحدة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب توك توك داخل ترعة المحمودية بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا من بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب توك توك في ترعة المحمودية، مما أسفر عن مصرع "أحمد ع.ا 23سنة".

وجرى الدفع بعدد من سيارت الإنقاذ النهري وانُتشال المصابين وهم "حلا م.م"/ 39 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة و "جمعة ب.غ"43 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ونجله" رمضان 10 سنوات، مصاب بكسر في الحوض واشتباه مابعد الارتجاج، ونقلوا إلي مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.