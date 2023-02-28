وأضاف المسؤولون أن المستوطنين اعتدوا على السيارة لدى مرورها من "زعترة" جنوب (نابلس)، حيث كانت تنقل طفلة مريضة (12 عامًا) من مستشفى جنين الحكومي إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى (إتش كلينيك) برام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين لزجاج السيارة التي تمكنت من الوصول إلى رام الله، وتم نقل الطفلة إلى قسم العناية المركزة.