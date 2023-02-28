مدير الشباب والرياضة بأسوان يعاين ملاعب بقرى حياة كريمة

أسوان- صلاح المسن

تفقد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، عددا من الملاعب ومراكز الشباب بأنحاء المحافظة، حيث تفقد مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان مركز شباب الشيخ إبراهيم بدراو، وذلك للوقوف علي اهم مجريات العمل بالمركز والإعداد والتجهيز للبدء في انشاء المركز.

وتوجه مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان لمعاينة ارض مركز شباب منيحة بكوم امبو، المقترح اختيار أرض بديلة لها لإنشاء ملعب خماسي للقرية.

وتفقد مدير المديرية إلي أرض المصرف والتي يسعي أهالي القرية لتخصيصيها مكان القطعة الاولي.

وفي ختام الجولة توجه مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان إلي مركز شباب الكرابلة بإدفو شمال محافظة أسوان، والمدرج ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة وذلك بهدف التوصل لانسب الحلول لاختيار ارض الملعب بعد ظهور عدة عقبات لها.

من ناحية أخري،فى إطار تكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة ،أعلتت مديرية القوى العاملة بأسوان عن إتاحة 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين وذلك بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال .

وكان قد أشاد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بالجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية " حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل " ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها ، ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان تم التنسيق مع شركة مصر لتأمينا الحياة وهى إحدى شركات مصر القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات للعمل بقطاع المبيعات والتوزيع بفروع الشركة بمحافظة أسوان ، لافتاً إلى أنه سيبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 28 فبراير الجارى بالنسبة لفرع مركز ومدينة أسوان بمكتب عمل المحمودية بعمارة 27 معزوز مجلع ، أما بالنسبة لفرع مركز ومدينة كوم أمبو سيكون التقديم يوم الأربعاء 1 مارس بمكتب العمل بحى السبعين بشارع المخبز الآلى بجوار بنك القاهرة ، فيما سيكون التقديم بمركز ومدينة إدفو يوم الخميس 2 مارس بمكتب العمل بعمارات الآثار عمارة رقم 8 بالدور الأرضى ، كما يحق للمتقدمين من مركزى نصر النوبة ودراو التقديم فى الأماكن المخصصة للتقديم الأقرب لهم ، وأشار فوزى صابر إلى أنه سيتم إتاحة 100 وظيفة بفرع أسوان ، بجانب 50 وظيفة بفرع كوم أمبو ، و 50 وظيفة بفرع إدفو ، مؤكداً على أنه توجد العديد من المزايا التى تقدمها الشركة والتى تضم عقد حكومي وتأمينات إجتماعية ، بجانب تأمين طبى شامل ، وتأمين إضافى شامل ، وكذا مكافأت شهرية وعمولات مجزية ، بالإضافة إلى مكافأة إنتاج شهرية ، علاوة على مكأفاة سنوية ، على ألا يزيد السن عن 35 سنة ، مع تقديم C.V ، وكشف مدير مديرية القوى العاملة بأنه تم توفير 30 فرصة عمل لذوى الهمم بهدف دمجهم فى سوق العمل وترشيحهم لهذه الفرص ، موضحاً بأنه جارى إستكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم ، والإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعين.