محطة مياه شرب ومحطتى معالجة ضمن خطة تطوير منطقة العكرشة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بمقر مبنى المناطق الصناعية بعرب العليقات بالخانكة، لبحث تطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية رسمية، تتمتع بكافة خدمات البنية التحتية اللازمة لتصبح منطقة صناعية متكامله الخدمات، وذلك في إطار جهود المحافظة للنهوض بالعملية الصناعية بالقليوبية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جاء ذلك بحضور الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، وعدد من المسئولين والمنسقين لمشروع البنك الدولي، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور أحمد حسن جابر رئيس مجلس إدارة أحد المكاتب الاستشارية التابعة للبنك الدولي، والمهندس خالد عبد الحميد رئيس الجهاز التنفيذي بالخانكة، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، ومديري مديريات الطرق ومديري التخطيط العمراني والمناطق الصناعية والبيئة والطرق والمخلفات الصلبة والشئون المالية والتخطيط والمتابعة.

حيث تناول الاجتماع مناقشة الاحتياجات الأساسية للبدء في تنمية المنطقة الصناعية بالعكرشة فور انتهاء الدراسات الحالية التى يجريها البنك الدولي، كما تم الاتفاق على قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالبدء في إعداد المخطط التفصيلي الذى سيحدد أماكن الخدمات الأساسية وفق الاحتياج الفعلي للمنطقة.

كما تناول الاجتماع أيضا اقتراح إقامة 2 محطة معالجة للصرف فضلا عن استكمال ورفع كفاءة المنطقة القائمة حاليا لاستيعاب حاجة المنطقة الصناعية وكذلك المنطقة السكنية، كما تم اقتراح إنشاء 3 شبكات مختلفة لفصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمي، وكذلك إجراء معالجة أولية للصرف الخطر لبعض الصناعات.

كما تم اقتراح دراسة سبل معالجة تراكمات الصرف بمصرف البلبيسي كأحد الإجراءات العاجلة لخفض التلوث بالمنطقة، ووجه الهجان بسرعة إجراء تدخلات عاجلة للحفاظ على صحة العاملين والسكان بالمنطقة من خلال قوافل طبية وعلاجية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية وجامعة بنها، مشيرا إلى توفير الدعم الفنى اللازم للصناعات القائمة.

وأكد الهجان، على أن المستهدف من المشروع هو خفض التلوث بالمنطقة في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحديث وتطوير الصناعات بالمنطقة دون نقل الصناعات القائمة إلا بالنسبة للصناعات التى تمثل خطورة داهمة ولا يمكن توفيق أوضاعها حاليا، وقد وجه محافظ القليوبية بالبدء في إجراء حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع والسكان بالمنطقة للوقوف على احتياجاتهم وكذلك شرح ابعاد المشروع التنموي.

كما تناول الاجتماع أيضا إنشاء محطة مياه شرب بطاقة 200 لتر/ ثانية لتفي احتياجات المنطقة الصناعية بالكامل وزيادة طاقات المحطات المجاورة بمنطقة الإسكان الاجتماعي، حيث وجه المحافظ، رئيس شركة المياه والصرف الصحي ببحث تدبير الموارد المالية لإنشاء المحطة التي ستصل تكلفتها إلى 200 مليون جنيه.

وحرص المحافظ علي عقد الاجتماع ميدانيا بالمنطقة الصناعية بحضور كافة الأطراف المعنية للبدء في عمل الدراسات اللازمة لتطوير منطقة العكرشة مكلفا إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارات الهندسية لشبكات الصرف بسرعة عمل دراسة لإنشاء تلك المشروعات لتطوير المنطقة وفقا للقرار الجمهوري 555 لسنة 2020 الذي تم صدوره لتحويل المنطقة إلى منطقة صناعية وأخذها الصفة الرسمية.

وعلى هامش الاجتماع أجرى المحافظ جولة تفقدية لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية العكرشة بمركز ومدينة الخانكة، وذلك لدفع أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، حيث تبلغ طاقة المحطة 3000 م3 / يوم، ووجه المحافظ المكتب الاستشاري لدراسة إمكانية استخدام المحطة كصرف مختلط صناعي وآدمي في ذات الوقت ، لخدمة المنطقة بجانب المحطات التي تدرس المحافظة إنشائها لحل تلك المشكلة نهائيا.