محافظ سوهاج ونائبه يلتقيان 163 مواطنا لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دورى، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة 163 مواطنا.

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى .

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، قد تفقدا أعمال الرصف الجارية بطريق المزالوة/ الدير بمركز سوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، بحضور محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بالمحافظة .

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق المزالوة والتي تشمل رصف القطاع الأخير من طريق المزالوة / الدير، الذي يبلغ طوله 7 كيلومتر، وذلك في المسافة المتبقية من الحرفيين وحتى الطريق المؤدي إلى " الشيخ حمد ـ الكوامل " بطول 3 كيلو متر، بالتعاون بين مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.