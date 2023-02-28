محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى للتوظيف 14 مارس المقبل لتوفير فرص عمل للشباب

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الجهود لإنهاء الاستعدادات لتنظيم ملتقى للتوظيف بالمحافظة بالتنسيق ، والتعاون مع مديرية القوى العاملة لمدة يوم واحد وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 من الساعة 9 صباحًا حتي الساعة 3 مساءً بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات فضلًا عن توفير فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وتخصيص مكان لاستقبال ذوى الهمم من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة تحت رعاية ودعم الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط.

وتم خلال اللقاء استعراض فكرة ملتقى التوظيف التي ترتكز على قيام شركات القطاع الخاص بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع امكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.

وأشار المحافظ، إلى إنه تم بالفعل توظيف 86 شخصًا من ذوي الهمم من أبناء المحافظة بمختلف شركات القطاع الخاص خلال الشهر الماضي وذلك تفعيلًا لنسبة 5 % التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 لافتًا إلى تكليف مديرية القوى العاملة لاستمرار في تلقي طلبات ذوي الهمم الراغبين في التعيين بالقطاع الخاص وفقًا للاحتياجات المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالشباب وتمكينهم فى سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية لهم ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية مشبرًا إلى إنه تم تكليف وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيق أسلوب جديد في الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف من أجل تحقيق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة لجدية الشركات فى التوظيف فضلا عن تكثيف الجهود لتنظيم ملتقيات دورية للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن ملتقى التوظيف سيوفر المئات من فرص العمل بكبرى الشركات الخاصة داخل محافظة أسيوط مع اتاحة مكان لاستقبال ذوي الهمم وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص العمل ولجميع المؤهلات الدراسية وتوفير فرص العمل للشباب بمختلف الشركات بالإضافة إلى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية في مختلف المجالات وريادة الأعمال لتأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإتاحة الفرصة للشركات للإعلان عن نشاطها وللوظائف التي تحتاجها.