مجلس جامعة المنيا: الجامعة الأهلية تعمل بكامل طاقتها العام القادم

المنيا- حسن عبد الغفار

أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، على مواصلة الجهود والمتابعة الحثيثة من عمداء الكليات بما يسهم في الارتقاء في حسن سير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، ومتابعة جداول هيئة التدريس، والانتهاء من نشر كافة المقررات الدراسية وتوقيع العقود خلال هذا الأسبوع، ودعم الخطط التنفيذية للأنشطة الطلابية، التي تستهدف رفع وعي الطلاب، وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات.

وأكد على بدء جامعة المنيا الأهلية العمل بكامل طاقتها اعتباراً من العام الدراسي القادم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي، للعمل بأحدث النظم العالمية، وبما يتماشى مع متطلبات الجامعات الذكية، والانتهاء من اللوائح الدراسية ببرامجها، وتبني اللوائح القياسية للجامعة المنظمة للعمل ببرامج الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتطبيق أحدث اللوائح للعمل بالبرامج الهندسية، والحاسبات ونظم المعلومات، والعلاج الطبيعي، تمهيداً لعرضها علي اللجان المختصة للاعتماد.

وناقش مجلس الجامعة الذى عقد اليوم القواعد المنظمة لأعمال الكنترولات وتحسين الأداء ورفع كفاءته من خلال عدم ازدواج عمل عضو هيئة التدريس في أكثر من كنترول وفقاً لمعايير الاختيار، وضماناً لتطوير الأداء وسرعة إعلان النتائج وحسن قياس مخرجات العملية التعليمية.

وأعلن عن صرف مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتقديراً ودعماً لمجهودات منتسبي الجامعة، كما وافق المجلس على صرف مبلغ 1000 جنيه لكافة العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، طبقاً لموافقة مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ووفقاً للضوابط الواردة من الصندوق.

وأحاط الدكتور عصام فرحات أعضاء المجلس علماً بإعداد وزارة التعليم العالي نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية، يعمل علي ميكنة كافة الخطوات والإجراءات من بداية التقدم للترقية حتى حصول المُتقدم على التقرير النهائي من اللجنة العلمية للترقيات، بالإضافة إلى خدمة التكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى، لعمليات رفع الملفات إلكترونيًا على النظام، والدفع الإلكتروني، وفحص الاقتباس بشكل أوتوماتيكي، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، واستلام الملفات وتقييم المحكمين حتي إصدار تقارير التحكيم.

واستعرض فرحات جهود الجامعة وآلياتها التطبيقية لتطوير وتكامل مواردها الذاتية، ومصادرها المختلفة، وتعزيز شراكتها مع المؤسسات والمجتمع المدني، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة بالجامعة، وتمكينها من ممارسة أدوارها في دعم صندوق البحوث، والعملية التعليمية وتحسين أحوال منتسبيها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها، مؤكداً أن الجامعة تمتلك أنظمتها الإلكترونية لنظم المعلومات، وذلك بعد نجاح تجربتها في أعمال شئون الطلاب والكنترولات، وأعمال شئون الطلاب بالجامعة الأهلية، بما يتيح لها تحديث وتطوير أنظمتها البرمجية، وأمن المعلومات، والاستجابة لمعالجة وتصفية وتوزيع البيانات بناء علي احتياجاتها، موضحاً أن الجامعة تضع خطة زمنية للاستغناء عن الأنظمة القديمة الأخرى.

كما استعرض المجلس تقرير من الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، عن متابعة الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف ورسالة الجامعة لأداء الجودة بالكليات، وتفعيل تقيمها الداخلي وطرق التقييم المستجدة والحديثة، ومراجعة وتحديث لوائحها، والتزامها بالمعايير الأكاديمية، ووضع الآليات والاستعدادات والتوقيت الزمني لإعادة الاعتماد للكليات وبرامجها المتميزة، معلناً عن إطلاق أسبوعاً للجودة يتنافس فيه جميع الكليات على أنشطتها وإبداعاتها في مجال الجودة وتوثيقها، خلال الفصل الدراسي الثاني.