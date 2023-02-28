اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:31 ص
أكرم القصاص
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مجلس الأمن يعقد جلسة حول المسار الإنسانى والسياسى بسوريا اليوم

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:00 ص
مجلس الأمن يعقد جلسة حول المسار الإنسانى والسياسى بسوريا اليوم الاوضاع فى سوريا - ارشيفية
أ ش أ

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يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسته الشهرية حول المسار السياسي والإنساني في سوريا تتحدث فيها السفيرة نجاة رشدي مندوبة سوريا في الأمم المتحدة ومارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والذي سيتحدث عن الأوضاع الإنسانية في سوريا في أعقاب الزلازل التي ضربت شمالها الغربي هذا الشهر.


وبحسب مصادر بالأمم المتحدة، ستشارك في أعمال الجلسة منظمات إغاثية وإنسانية دولية منخرطة بالعمل في سوريا وستستعرض جهودها ومتطلبات دعم تلك الجهود على ضوء التطورات الأخيرة.


مجلس الأمن الدولى

سوريا

مارتن جريفيث

الزلزال فى سوريا

الأوضاع فى سوريا



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