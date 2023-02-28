اليوم السابع
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متقاعد لبنانى يقتل طليقته وسط الشارع فى منطقة جبل محسن.. فيديو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:34 م
متقاعد لبنانى يقتل طليقته وسط الشارع فى منطقة جبل محسن.. فيديو جانب من الواقعة
وكالات

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هزت جريمة قتل شمال لبنان، حيث أقدم متقاعد في قوى الأمن الداخلي اللبناني على قتل طليقته وسط الشارع في منطقة جبل محسن، بواسطة بندقية صيد.

 

 

وحسب موقع روسيا اليوم، على الفور عمل سكان المنطقة على الإمساك به وبدأوا بضربه، إلى أن حضرت عناصر الجيش اللبناني إلى المكان، وتم توقيفه.

وأوقفت دورية من أمن الدولة المواطن ع. س.، في محلة جبل محسن، وهو مؤهل متقاعد في قوى الأمن الدّاخلي، إثر إقدامه على قتل طليقته بعد أن أطلق النار عليها بواسطة سلاح صيد من نوع "بومب أكشن" ، ما أدى إلى إصابتها بعدة طلقات نارية في رأسها، فما لبثت أن فارقت الحياة.

وأجري المقتضى القانوني بحقه وتم تسليمه إلى الجيش اللبناني.

 


لبنان

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منطقة جبل محسن

شمال لبنان



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