متقاعد لبنانى يقتل طليقته وسط الشارع فى منطقة جبل محسن.. فيديو

هزت جريمة قتل شمال لبنان، حيث أقدم متقاعد في قوى الأمن الداخلي اللبناني على قتل طليقته وسط الشارع في منطقة جبل محسن، بواسطة بندقية صيد.
أقدم متقاعد في قوى الأمن الداخلي اللبناني على قتل طليقته وسط الشارع في منطقة جبل محسن، شمال لبنان، بواسطة بندقية صيد.— الوفاق نيوز (@alwfaqnews) February 28, 2023
وعلى الفور عمل سكان المنطقة على الإمساك به وضربوه ضرباً مبرّحا إلى ان حضرت عناصر الجيش اللبناني إلى المكان، وحجزته. pic.twitter.com/5vTegUuBCD
وحسب موقع روسيا اليوم، على الفور عمل سكان المنطقة على الإمساك به وبدأوا بضربه، إلى أن حضرت عناصر الجيش اللبناني إلى المكان، وتم توقيفه.
وأوقفت دورية من أمن الدولة المواطن ع. س.، في محلة جبل محسن، وهو مؤهل متقاعد في قوى الأمن الدّاخلي، إثر إقدامه على قتل طليقته بعد أن أطلق النار عليها بواسطة سلاح صيد من نوع "بومب أكشن" ، ما أدى إلى إصابتها بعدة طلقات نارية في رأسها، فما لبثت أن فارقت الحياة.
وأجري المقتضى القانوني بحقه وتم تسليمه إلى الجيش اللبناني.
*لحظة القاء القبض على قاتل طليقته في جبل محسن طرابلس* pic.twitter.com/xEc6rkED3n— خبر عاجل (@Khabarajelnews) February 28, 2023
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