فرنسا تدعو بنك الاستثمار الأوروبي دعم وتمويل جميع التقنيات منخفضة الكربون

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بنك الاستثمار الأوروبي إلى دعم وتمويل جميع التقنيات منخفضة الكربون الموجودة في فرنسا، بما في ذلك الطاقة النووية، وذلك لمواجهة تحديات الانتقال الطاقي والمناخ.

وقال الرئيس الفرنسي، في رسالة وجهها عبر مقطع فيديو تم بثه على هامش انعقاد المنتدى السنوي لبنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج: "لمواجهة التحدي المتمثل في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وبينما نقوم بتسريع جدول أعمالنا على المستوى الأوروبي للانتقال الطاقي والمناخ، يجب علينا الآن تقييم التحديات ويجب أن نعتمد بالكامل على جميع التقنيات منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية، وبالتالي دعم كل هذه الحلول وفقًا لذلك".

وأكد ماكرون أهمية دور بنك الاستثمار الأوروبي في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد مرور 65 عامًا على تأسيسه، حيث يعمل في خدمة السيادة الاقتصادية الأوروبية؛ لذلك فإن له دورًا رئيسيًا واضحًا يسهم به في السياسة الصناعية المتجددة التي تعمل الدول الأوروبية على اتباعها.

وأضاف ماكرون أن بنك الاستثمار الأوروبي رائد في مواءمة محفظته مع اتفاقية باريس للمناخ، حيث خصص مبلغ ألف مليار يورو للعمل المناخي على مدار العقد الماضي.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية الدور الأساسي الذي يسهم به بنك الاستثمار الأوروبي إزاء التحديات التي تواجهها القارة مثل التحول البيئي وأسعار الطاقة وتحديات التحول الرقمي وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا في هذا المجال.

وأعرب عن ثقته في مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بجهود حثيثة للحفاظ على العمالة ومكافحة تراجع التصنيع ولزيادة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والجيواستراتيجية، خاصة في الطاقة منخفضة الكربون وأيضا للتواصل بشكل أكبر، كفريق أوروبي موحد.