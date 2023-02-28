فرقتا الفنون الشعبية للكبار والأطفال تتالقان على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال مجموعة من الفقرات علي أنغام السمسمية أغنية عدي النهار علينا تدريب مصطفى محمود، والتقاط الصور التذكارية مع الكاتب محمد نبيل وشيرين عبد الرحمن، الفنان ماهر كمال، بحضور الكاتب أشرف أبو الريش، مدير تحرير جريدة زوراليوسف، طاهر شافع، مدير مكتب رئيس أقليم القناة وسيناء الثقافى.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعيبة مجموعة من الفقرات الفنية منها علي شط المدينة قبطان طلع يتمشي، ومنها فقرة الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، نوح الحمام، الضمة، اها ياللي التنورة، البدوى، المعالق، يا كريم توبه غناء الفنان ماهر كمال، تدريب الحسن الدكروني تصميم الاستعراضات الكابتن عمرو عجمي، والتي نالت اعجاب الجمهور

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في ختام الحفل قدم الكاتب محمد نبيل، شهادة تقديࢪ لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تقديرًا لما يقدمه في المحافل الدولية والمهرجات المحلية واخرهم مهرجان اسوان للفنون "تعامد الشمس"، كما قدم الشكر لمدير عام الفرع شيرين عبد الرحمن، محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية علي جهودهم في انجاز العمل بالشكل اللائق.