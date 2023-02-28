اليوم السابع
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غلق وتشميع 3 منشآت لصناعه الغراء والجلود فى الجيزة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:41 م
غلق وتشميع 3 منشآت لصناعه الغراء والجلود فى الجيزة جانب من الحملة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة حملات على المنشآت التي تمارس أنشطة صناعية نطاق شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مراجعة والمرور على تلك المنشآت للتأكد من قانونيتها واستيفائها كافة الاشتراطات اللازمة للعمل والتشغيل حفاظاً على السلامه العامة للمواطنين. 
 
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 منشآت تمارس أنشطة صناعية (غراء - جلود) مخالفة، وذلك بطريق كرسبي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل مما تمثل خطراً على السلامه العامة لاستخدام مواد سريعة الاشتعال بمواقع غير مجهزة، وقد تم مصادرة عدد من محتوياتهم، وذلك بعد تلقي شكاوي المواطنين بشأنهم.
 
وشهدت الحملات تواجد اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وهاني فؤاد نائب رئيس المركز وإدارة الرخص والإشغالات بالمركز.
 
وكانت إدارة شئون البيئة بمحافظة الجيزة، قد شنت حملة مكبرة بمشاركة إدارة الإشغالات، استهدفت المرور على المنشآت التي تمارس أنشطة بمواد خطرة بحي الهرم والتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط وغلق ورش ومحلات مخالفة ومجبس كرتون ومصنع مراتب ومواد بلاستيكية، لمزاولتها أنشطة بدون ترخيص وإزعاجها الشديد للمواطنين بشارع حلمي الدالي من شارع المنشية وشارع محمد عبد المجيد من المنشية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى.

منشآت صناعية مخالفة

محافظة الجيزة

الجيزة



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