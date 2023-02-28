اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:48 م
أكرم القصاص
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"طلعت مصطفى" تكرم فرد أمن لانقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:38 م
"طلعت مصطفى" تكرم فرد أمن لانقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب تكريم فرد الأمن

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قام اللواءعلي السبكي ، رئيس قطاع الأمن بمجموعة طلعت مصطفى ، واللواء/ محمد الشرقاوي، نائب رئيس قطاع الأمن والمشرف على أمن الرحاب، بتكريم فرد أمن بمكافأة مالية مجزية وذلك لشجاعته في إنقاذ حياة سيدة مسنة بالرحاب.

 

طلعت مصطفى تكرم فرد أمن لانقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب

وكان حريق قد شب في الوحدة السكنية التي تقطن بها السيدة ، وبمجرد ان لاحظ فرد الأمن دخان كثيف يتصاعد من شباك المطبخ ، اخطر ادارة الامن التي اخطرت المطافىء، ثم صعد إلى الشقة فورا - قبل وصول سيارات المطافئ بدقائق - وقام بكسر الباب لإنقاذ السيدة المسنة ، والتي تستخدم كرسي متحرك .

وقدم اللواء/ علي السبكي شكره وتقديره لفرد الأمن لشجاعته وتفانيه في أداء مهام عمله، وأكد أن إقدام فرد الأمن على إنقاذ السيدة المسنة هو محط اعتزاز وتقدير من قيادات مجموعة طلعت مصطفى وأيضا قطاع الأمن وكافة العاملين بالمجموعة .


طلعت مصطفى

الرحاب




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