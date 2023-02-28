شيخ الازهر يوافق على منح مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين بالمعاهد

كتب لؤى على

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1200 جنيه على بند (3) مكافأة الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022-2023 لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال) والمنتدبين بالمناطق الأزهرية.

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم على بند (2/3) أجور موسمين، وذلك للعاملين المشاركين في امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة أعمال امتحانات النقل والشهادات الأزهرية.

وتأتي هذه المكافأة، نظرا لما تحقق من انضباط بذل فيه جميع العاملين جهدا مشكورا في سبيل إنهاء أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش، مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف، في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023 والتي تمت بصورة مُرضية.