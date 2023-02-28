شرطة المرافق تواصل إزالة الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لإزالة التعديات والإشغالات، والمخالفات التي تتسبب في إعاقة حركة سير المواطنين، بميادين وشوارع المحافظة.

استهدفت الحملة عدة مناطق، منها الطالبية، والعمرانية، والمنطقة الأثرية في الهرم، وأسفرت عن تحرير وإزالة 64 مخالفة تعدي وإشغال طريق لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وإعلانات بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة مخالفات لمقاهي وكافيهات.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.