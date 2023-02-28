شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة الكبرى.. والمرور تناشد توخى الحذر "صور"

تشهد سماء محافظات القاهرة الكبرى شبورة متوسطة إلي كثيفة خاصة علي المحاور والطرق الرئيسية، وسط مناشدة الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الفترة الصباحية علي تلك الطرق منعا لوقوع حوادث.

وأعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة أو الرياح أو سقوط أمطار على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (1)



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (2)



شبورة كثيفة على جميع الطرق بالقاهرة و الجيزة (1)



شبورة كثيفة على جميع الطرق بالقاهرة و الجيزة (4)



شبورة كثيفة على جميع الطرق بالقاهرة و الجيزة (5)



شبورة مائية على الاراضى الزراعية بمحور 26 يوليو (1)



شبورة مائية على الاراضى الزراعية بمحور 26 يوليو (2)



شبورة مائية على الاراضى الزراعية بمحور 26 يوليو (3)



شبورة مائية على كوبرى 6 اكتوبر (1)



شبورة مائية على كوبرى 6 اكتوبر (2)



شبورة مائية على كوبرى 6 اكتوبر (3)



شبورة مائية مع جو بارد فى اول ساعات اليوم (1)



شبورة مائية مع جو بارد فى اول ساعات اليوم (2)



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (1)



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (2)



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (3)



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (4)



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (5)



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (6)



شبورة كثيفة على الظرق الجديدة بمحور 26 يوليو (7)